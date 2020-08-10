10.08.2020 - 07:00 |
400 Taliban üyesi serbest bırakılıyor
Afganistan’ın başkenti Kabil’de iki gün önce başlayan Büyük Halk Meclisi (Loya Cirga), ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdi.
Gani, böylece 29 Şubat’ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtti. Gani, artık Taliban için Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetti. Taliban’ın şimdi nasıl adım atacağı merakla bekleniyor.