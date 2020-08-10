400 Taliban üyesi serbest bırakılıyor

Gani, böylece 29 Şubat’ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtti. Gani, artık Taliban için Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetti. Taliban’ın şimdi nasıl adım atacağı merakla bekleniyor.