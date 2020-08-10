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10.08.2020 - 07:00 |

400 Taliban üyesi serbest bırakılıyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’de iki gün önce başlayan Büyük Halk Meclisi (Loya Cirga), ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdi.

400 Taliban üyesi serbest bırakılıyor

Gani, böylece 29 Şubat’ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtti. Gani, artık Taliban için Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetti. Taliban’ın şimdi nasıl adım atacağı merakla bekleniyor.

Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
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