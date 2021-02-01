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01.02.2021 - 11:23 |

45 milyon dolar bağış toplayan gazi korananavirüse yakalandı

İngiltere'de, 100'üncü yaş gününden hemen önce bahçesinde yürüteciyle 100 tur yürüyerek Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) 33 milyon sterlin (yaklaşık 45 milyon dolar) yardım toplayan 2'nci Dünya Savaşı Gazisi Yüzbaşı Tom Moore'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.

45 milyon dolar bağış toplayan gazi korananavirüse yakalandı

Bin sterlin toplama hedefiyle başladığı kampanyada büyük başarıya ulaştıktan sonra Temmuz'da Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından soyluluk unvanıyla ödüllendirilerek "Sir" ilan edilen Moore, bir süredir zatürre tedavisi gördüğü için koronavirüs aşısı olmamıştı.

Kızı Hannan Ingram -Moore, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Moore'un solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Bedford Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Moore'un yoğun bakımda olmadığı açıklandı.

Başbakan Boris Johnson, "Tüm ülkeye ilham kaynağı oldunuz" dediği Moore'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"GÜNEŞ YENİDEN AÇACAK VE BULUTLAR DAĞILACAK"

Moore, geçen Nisan'da başlattığı kampanyayla büyük ilgi görmüştü. 30 Nisan'da 100 yaşına giren Moore, 6 Nisan'da NHS'e para toplamak için bahçesinde yürüteciyle 100 tur yürüyeceğini açıkladı ve herkesi sponsorluğa çağırdı.

Cilt kanseri geçiren ve kalça kemiği kırılan Tom Moore, her gün 25 metreden oluşan 10 tur yaparak yürüyüşünü 10 günde tamamladı.

Moore kameraların önündeki yürüyüşünden sonra "Şu anda içinde bulunduğumuz durumda zora giren herkese sesleniyorum. Güneş yeniden açacak ve bulutlar dağılacak" dedi.

Sonrasında Moore'un asalet unvanıyla ödüllendirilmesi için başlatılan kampanyaya 800 bin kişi destek verdi. Moore, 17 Temmuz'da Windsor Sarayı'nda düzenlenen bir törenle Kraliçe 'Sir' unvanını aldı.

İngiliz film şirketleri Fred Films ve Powder Keg Pictures, Tom Moore'un yaşam öyküsünü film yapma kararı almıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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