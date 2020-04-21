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21.04.2020 - 22:20 |

49 Nerenin Telefon Kodu? +49 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde iletişimin sağlanabilmesi adına ülkelere bazı uluslararası alan kodları verilmiştir. Bu kodlar farklı biçimlerde ülkelerin şehirlerinin alan kodları olarak da kullanılabilmektedir. Almanya'daki alan kodları ilgili kurum tarafından düzenlenmektedir. Almanya'yı aramak isteyenler ise, 49 nerenin telefon kodu gibi sorular sormaktadır. İşte 49 alan kodu hakkında detaylar.

49 Nerenin Telefon Kodu? +49 Hangi Ülkeye Ait?

Almanya ile iletişime geçmek istediğinizde arayacağınız numaranın öncesinde alan kodu bulunmaktadır. Bu kapsamda bazı ülkelerin yalnızca bir tane, bazılarının ise birden fazla alan kodu bulunmaktadır. Almanya'yı aramak isteyen bir kişinin 2 haneli bu kodun önüne iki adet "0" eklemesi gerekmektedir.

49 Nerenin Alan Kodu?

49 numaralı alan kodu, Almanya ülkesi ile gerçekleştirilecek olan aramaları sağlamaktadır. Bu kapsamda Almanya'ya yapılan aramalarda 0049 yahut 49 kodu ile iletişim kurulmasının sağlanması mümkün hale gelmektedir. Bu aramalarda yalnızca 49 kullanmak yerine kodun önüne +49 sembolü de girilebilmektedir.

Dünya üzerinden benzerlik gösteren çok fazla sayıda alan kodu bulunmaktadır. 49 numaralı kod da bunlara örnek oluşturabilmektedir. Bu doğrultuda 49 ve +49 Almanya'ya yapılan yurt dışı aramalarda kullanılabilmektedir. +49 kodlu bir arama gerçekleştirildiğinde Almanya'dan sinyal alınmaktadır.

 

Gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdıManisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği, gökyüzündeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.
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