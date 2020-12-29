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29.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

50 doktor milyarderler listesinde

Koronavirüs salgınının 50 doktor ve bilim insanının 2020’de “milyarder” olmasını sağladığı açıklandı.

50 doktor milyarderler listesinde

Ekonomi dergisi Forbes’in yayınladığı “bu yıl milyarder statüsünü kazanan sağlık sektöründeki 50 kişi” listesinde birinciliği 4,2 milyar dolarlık servetiyle koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Türk asıllı Alman Prof. Dr. Uğur Şahin elde etti. İkinci, koronavirüs aşısı geliştirdikten sonra bu yıl serveti 4.1 milyar dolara ulaşan ABD merkezli Moderna şirketinin Fransız CEO’su Stephane Bancel oldu. Üçüncü sırada ise Çin’de aşı üreten Shenzhen Kangtai Biyolojik Ürünler Başkanı olan Du Weimin’den geçen haziran ayında  boşandıktan sonra şirketin yüzde 24’üne sahip olan Yuan Liping yer aldı. Kanada’nın en zengin kadını unvanını da alan Yuan Liping 4,1 milyar dolarlık servete sahip. Öte yandan, 50 kişilik listede yer alanların yarısının Çinli olduğu belirtildi.

 

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