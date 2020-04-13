50 eyalette felaket ilanı

Salgının merkez üssü New York’ta ölenlerin sayısı 8650’ye yükseldi. Bilançonun ağırlaştığı ABD’de Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Başkan Donald Trump’ın Wyoming Eyaleti’nde de felaket ilan ettiğini, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Açıklamayı Twitter hesabından yapan Deere, “Tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda büyük felaket var olduğunu duyuruyor” dedi.

Hava temizlendi

ABD’de salgınla mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün “evde kal” çağrısına uyması sayesinde, büyükşehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi. NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi. NASA yetkilileri, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

‘Virüsü sattı’ iddiası

Geçen aylarda tutuklanan ABD’de Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı Dr. Charles Lieber’ın koronavirüsü ABD’de üretip Çin’de bulunan Vuhan Teknik Üniversitesi’ne sattığı iddia edilmişti. Bu iddiayı yalanlayan ABD Adalet Bakanlığı, Lieber’ın Çin’den fon alımına ilişkin “yanlış beyanlarda” bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını açıklamıştı.

‘Çin’e 3.7 milyon dolar hibe etti’

Çin’in Vuhan kentindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde ABD hükümeti tarafından finanse edilen koronavirüs deneyleri yapıldığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin ulaştığı belgelere göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Çin’deki en gelişmiş laboratuvar olarak bilinen enstitüde koronavirüsler hakkında deneyler yapılması için 3.7 milyon dolarlık destekte bulundu. Bilim insanları, koronavirüsün bölgedeki mağaralarda yaşayan yarasalardan kaynaklandığını ve Vuhan’daki hayvan pazarından yayıldığını açıklamıştı. Ancak, gazetenin ulaştığı belgeler, Vuhan Enstitüsü’nün ABD’den aldığı destekle bir proje kapsamında Yunnan’ın 1600 km uzağında bulunan mağaralardan alınan yarasalar üzerinde deneyler yaptığını gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz, “ABD hükümetinin hayvan deneylerini yürütmesine katlı sağladığını öğrenmek mide bulandırıcı” dedi.