50 ülkede 5 milyon kişi aşılandı

Yeni tip koronavirüs yeni yılda da insanlık için ölümcül olmaya devam ediyor. Son verilere göre, dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 83 milyon 905 bini geçti. Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 1 milyon 800 bini aştı. Virüsün bulaştığı 59 milyon 400 binden fazla kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Tüm dünya için geliştirilen Kovid-19 aşıları salgından çıkışın anahtarı olarak görülüyor. Bazı ülkeler aşılama çalışmalarına başladı bile. İngiliz gazetesi The Guardian’da yer alan habere göre, bugüne dek 5 milyona yakın kişiye aşı yapıldı. Çin yönetimi önceki gün Sinopharm aşısına “koşullu” onay verdi. Aşının Kovid-19’a karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtiliyor. Çin’de aşılama çalışmaları herhangi bir aşıya resmi onay verilmeden önce yazın başlamıştı. Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısı 5 Aralık’tan itibaren ülkedeki yüksek risk grubundakilere uygulanmaya başlandı. Belarus ve Arjantin de Sputnik V’e onay verdi ve geçen salı aşılamaya geçildi. Cezayir de bu ay aşıyı uygulamaya başlayacak.

İlk başlayan ülke ama..

Batılı ülkeler arasında ise İngiltere, Amerikan-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ilk onay veren ülke oldu, 8 Aralık’ta aşılamaya başladı. Aşılamaya ilk başlayan ülke olan İngiltere’de, 27 Aralık itibariyle 950 bine yakın kişi aşılandı. Kanada ve ABD 14 Aralık’ta, İsviçre 23 Aralık’ta, Sırbistan 24 Aralık’ta, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu 27 Aralık’ta, İzlanda ise 29 Aralık’ta Pfizer/BioNTech aşısı ile aşılamaya başladı. ABD’de 2.8 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Suudi Arabistan ve Bahreyn, İsrail, Katar, Kuveyt, Umman aşılama kampanyasını başlatan ülkeler arasında. Latin Amerika’da ise Meksika, Şili ve Kosta Rica, Pfizer/BioNTech aşısını 24 Aralık’ta uygulamaya başlamıştı.

ABD’de aşı kuyruğu

ABD’nin Florida Eyaleti’nde Kovid-19 aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Florida Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları, otoparkta bekleyen risk grubundaki yaşlılara araç içinde aşı yaptı. ABD basını, ortaya çıkan görüntünün nedeni olarak Florida Valisi Ron DeSantis’in ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesini gösterdi. Dİğer yandan aşılama kampanyasını 14 Aralık’ta Pfizer/BioNTech aşısıyla başlatan ve geçen hafta Moderna aşısını da devreye sokan ABD’de, hükümetin 2020 sonu için açıkladığı hedefe ulaşılamadı. Amerikan hükümeti bu ay sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanacağını ilan etmişken, 30 Aralık itibarıyla aşı olan kişi sayısı sadece 2.8 milyonda kaldı.

Aşılama çalışmalarının eleştirildiği ülkenin Wisconsin Eyaleti’nde Aurora Tıp Merkezi’nde 500 doz Kovid-19 aşısı, dondurucu dolabın dışında bulundu. Aşıların, hazırlamak için buzdolabından çıkarıldığını düşünen sağlık çalışanları, bu dozlarla 57 kişiye aşı yaptı. Aşıları buzdolabından çıkaran eczacının işine son verildi. Sabotajla suçlanan eczacı tutuklandı. 500 doz aşı ise imha edildi.

Batı Afrika’da Sputnik V uygulanacak

Asya’da Singapur 30 Aralık’ta aşı kampanyasını başlattı. Hindistan, Japonya ve Tayvan 2021’in ilk çeyreğinde, Pakistan ve Filipinler ikinci çeyrekte, Afganistan ve Tayland ise 2021 ortalarında aşılamaya başlamayı planlıyor. Afrika’da Sahra altı bölgede aşılamaya henüz başlanmadı. Batı Afrika’da ise Gine’de bu hafta Rusya’nın Sputnik V aşısının ilk dozları deneme amacıyla uygulanmaya başlandı. Türkiye’ye, Çin’den satın alınan Sinovac aşısının ilk teslimatı 30 Aralık’ta ulaştı. Aşılamaya ocak ayında başlanması bekleniyor.