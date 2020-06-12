55 milyon dolarlık teslim edilmemiş silah!

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Libya ordusuyla savaşmak için milyonlarca dolar değerinde silah sipariş ettiği, ancak bunların, hiçbir zaman kendisine teslim edilmediği ortaya çıktı.



İngiliz “The Independent” gazetesinin gizli bir BM soruşturmasına dayandırdığı özel haberine göre Hafter, 5 İngiliz, 12 Güney Afrikalı, 2 Avustralyalı ve 1 ABD’liden oluşan 20 kişilik yabancı paralı asker grubuna, askeri donanım ve hizmetler için toplam 80 milyon dolar ödedi. Bu ödemenin içinde yer alan Hafter’in istediği bir saldırı helikopteri, bir keşif uçağı ve bir deniz devriye gemisinin değeri olan 55 milyon dolar, kamu kaynakları ve destekçilerinin ona gönderdiği paralardan ödendi. Ancak, grup ile darbeci general arasında askeri araç ve hizmetlerin değeri konusunda anlaşmazlık çıkınca, Hafter, grup için “intikam yemini” etti.



Adam başı 120 bin



Türkiye’den Libya’ya gidecek gemilerin bulunması ve durdurulmasıyla görevlendirildiğine inanılan, bunun için de Hafter’den 120’şer bin dolarlık ödeme alan grup üyeleri, anlaşmazlık nedeniyle kendi güvenliklerinden endişe duydu. Bu nedenle, geçen Haziran ayında Libya’ya varışlarından sadece 48 saat sonra iki şişme botla Malta’ya kaçtı. Şişme botların, bu yıl Nisan ayında Libya’daki AB yaptırımlarını ihlal eden gemileri kiralamakla suçlanan Malta şirketiyle bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine, grup üyelerinin bu ülkede kısa bir süre gözaltına alındıkları da belirtildi.



Gazeteye konuşan diplomatlar, 80 milyon dolar ödenmesine rağmen aslında bu araç ve gereçlerin toplam değerinin 30 milyon dolardan biraz fazla olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, BM soruşturmasında, Hafter’in değeri 14 milyondan fazla olmayan ve aslında istemediği 6 eski helikopter aldığının tespit edildiği kaydedildi. Bu helikopterlerin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firma tarafından Güney Afrika’dan alınıp Botswana üzerinden Libya’ya gönderilmek istendiği ancak son duraklarının Ürdün olduğu kaydediliyor.



Öte yandan, Hafter’in ilk kez dolandırılmadığı, 2016 ve 2017 yıllarında da ABD’li bir iş adamına, generalin oğullarından birinin de aracılığıyla deniz devriye gemisi için 6.5 milyon dolardan fazla para ödendiği, ancak bu geminin de Libya’ya hiçbir zaman ulaşmadığı öne sürüldü. Zira ABD’li iş adamı, bir yıl sonra ortadan kaybolmuş.