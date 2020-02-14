6.6 milyar $’lık gizli bağış soruşturması

Milyonlarca dolar...

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard ve Yale üniversitelerinin, Temmuz 2019’dan bu yana Katar, Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil yabancı ülkelerden Harvard ve Yale üniversitelerine yapılan daha önce rapor edilmemiş 6.6 milyar dolarlık gizli finansal destek tespit etti. BBC’nin haberine göre, Eğitim Dairesi yabancılardan gelen hibe ve anlaşmalardan elde ettiği milyonlarca dolar konusunda yetkilileri doğru bilgilendirmediği şüphesiyle iki üniversiteyle ilgili soruşturma başlattı.

Bildirmek zorunda

ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos, “Bu şeffaflıkla ilgili. Yüksekokullar ve üniversiteler, yabancı hibesini ve parasını kabul ediyorsa; öğrencileri, bağışçıları ve vergi mükellefleri bunun ne kadar olduğunu ve kimden geldiğini bilmeyi hak ediyor” dedi. Harvard ve Yale üniversiteleri ise hükümete verecekleri yanıt için hazırlık yaptıklarını açıkladı. ABD yasaları çerçevesinde üniversiteler, yabancı kaynaklardan 250 bin doları geçen yardım ve sözleşmelerin tümünü yetkililere bildirmekle yükümlü.