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16.04.2020 - 11:28 | | DHA

60 yıllık evli çift, aynı gün corona virüse yenik düştü!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs pek çok kişiyi birbirinden ayırmaya devam ediyor. Göz yaşartan haber, bu kez İngiltere'den geldi...

60 yıllık evli çift, aynı gün corona virüse yenik düştü!

İngiltere’nin Rhondda bölgesinde corona virüs salgınından hayatını kaybeden çiftin ölümü "kaderin böylesi" dedirtti. İngiltere'de yaşayan 60 yıllık Howells çifti aynı gün corona virüse yenik düştü.

İngiltere’nin Rhondda bölgesinde yaşayan 60 yıllık evli çift Bryn Howells (86) Pat Howells (80) corona virüse aynı gün yenik düştü. Çiftin komşuları yerel medyaya yaptığı açıklamada Howells çiftinin haftalardır koronavirüs nedeniyle evden çıkmadıklarını belirtti.

Corona bile durduramadı! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığıDünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.
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