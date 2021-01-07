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07.01.2021 - 03:27 | | AA

63 milyonu aşkın kişi koronavirüsü yendi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 63 milyonu aştı.

63 milyonu aşkın kişi koronavirüsü yendi

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 63 milyon 66 bin 568 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 12 milyon 983 bin 352, Hindistan'da 10 milyon 16 bin 163, Brezilya'da 7 milyon 36 bin 530 ve Rusya'da 2 milyon 685 bin 723 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 6 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 164 bin 40 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Kolombiya'da 1 milyon 569 bin 578'e, İtalya'da 1 milyon 556 bin 356'ya, Arjantin'de 1 milyon 474 bin 48'e, Almanya'da 1 milyon 451 bine, İngiltere'de 1 milyon 345 bin 824'e, Meksika'da 1 milyon 113 bin 137'ye, Polonya'da 1 milyon 87 bin 744'e ve İran'da 1 milyon 40 bin 521'e ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 586 bin 762 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 87 milyon 541 bin 743’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 888 bin 413 kişi hayatını kaybetti.

 

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