65 yaşındaki kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi

Endonezya’nın Güney Samatra bölgesinde yaşayan Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras adlı gençle evlendi. “Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” diyen Gambreng, Endonezya medyasına yaptığı açıklamada, “Ona, artık yaşının geldiğini ve evlenmesi gerektiğini söyledim. O da bana benimle evlenmek istediğini söyledi. Çok şaşırdım ve kabul ettim” ifadelerini kullandı.