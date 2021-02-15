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15.02.2021 - 14:56 | | DHA

68 yıl sonra gelen özgürlük

ABD’de 1953 yılında henüz 15 yaşındayken cezaevine giren Joseph Ligon, 68 yıl sonra 83 yaşında serbest bırakıldı.

68 yıl sonra gelen özgürlük

Joseph Ligon, 1953'te Philadelphia'da sarhoş gençlerle birlikte bir dizi soygun ve saldırıya karıştığı için 15 yaşında ömür boyu hapse mahkum edildi. Ligon mahkemede suçlu olmadığını söylemişti.

Ligon’un 2006'dan beri avukatı olan Bradley Bridge, federal mahkemeye giderek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi. Bridge, "Anayasa, bir çocuğa dayatılan hem minimum hem de maksimum hükümler olmak üzere tüm hapis sürelerini bireyselleştirilmesini gerektiriyor” dedi. Philadelphia Bölge Savcılığı, Bridge'in önergesini Kasım 2020’de kabul etti ve Ligon'un 90 gün içinde yeniden yargılanmasını veya serbest bırakılmasını emretti. Ligon, serbest bırakıldı.

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