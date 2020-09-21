7 kişilik aile karavanda yaşıyor

ABD’de Brittnee ve Brentt Proha çifti, 2018 yılında “yollarda” yaşamak istediklerine karar vererek, beş çocukları ve bir köpekleriyle birlikte karavana taşındı.

Yedi kişilik aile iki ay önce ise hayat tarzlarına göre şekillendirebilecekleri ve daha fazla fonksiyona sahip 40 metrekarelik bir başka karavan satın aldı. Bir ebeveyn odası, çocuk odası, mutfak, iki banyo ve salonu olan karavanda aile, çocuklar için sürgülü ranza yaptırdı. Karavanda doğal ışık sağlayan 17 pencere, şömine, ranzalı özel bir oda, ailenin beş çocuğu için bir çatı katı ve büyük bir sundurma var.

Her şeyleri var

Eve dönüşen karavanda çamaşır makinesi, ocak, ev tipi buzdolabı, fırın ve mikrodalga bulunuyor, ayrıca salonda televizyon da mevcut.

Brittnee Proha, Insider dergisine verdiği röportajda “Her iki ila üç haftada bir seyahat ediyoruz. Hiçbir yerde sıkışıp kalmadık. Ayrıca küçük bir alanda beş çocuğu büyütmek gerçekten eğlenceli” dedi.

Hayatlarındaki esnekliği sevdiklerini ve ABD’de 20’den fazla eyalete seyahat ettiklerini belirten Brittnee Proha, “Pek çok insanın asla görmeyeceği şeyleri görmemizi seviyorum” diye konuştu. Dünyalarını karavana sığdıran geniş ailenin Instagram’daki hesaplarında 46 bin takipçileri bulunuyor.