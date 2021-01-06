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06.01.2021 - 07:00 |

‘7 milyar dolarımızı rehin tutuyor...’

İran’ın, Güney Kore tankerine el koyması ile başlayan Tahran-Seul gerginliği sürüyor.

‘7 milyar dolarımızı rehin tutuyor...’

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran’ın Güney Kore bandıralı petrol tankerini rehin olarak tuttuğuna yönelik eleştirilere tepki göstererek, Güney Kore hükümetini İran’a ait 7 milyar dolardan fazla dövizi rehin tutmakla suçladı. İran’ın söz konusu gemiye Basra Körfezi’ne petrol kirliliği yayması nedeniyle el koyduğunu belirten Rebii, geminin olaydan önce bu konuda uyarıldığını belirtti.

Güney Kore hükümetinin İran varlıklarının ülkeye transferi için çaba  sarf etmediğini kaydeden Rebii, “Biz rehin alan taraf olmadık. Eğer rehin alan taraf varsa, o da Güney Kore hükümetidir. Milletimizin tarihi hafızası bunu unutmayacaktır” dedi.

AB’ye ‘uranyum’ tepkisi

Rebii, İran’ın uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirme çalışmalarına resmen başladığını açıklamasından sonra Avrupa Birliği’den (AB) gelen tepkilere de cevap verdi. Tarafların anlaşma yükümlülüklerine bağlı kalması halinde, uranyum  zenginleştirmede geri adım atabileceklerini belirten Rebii, “Avrupa Birliği, İran’ın haklarını kullanmasıyla ilgili açıklama yapmak ve endişelerini dile getirmek yerine, uygulanmayan taahhütlerini yerine getirmeyi düşünmelidir” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, önceki gün, Basra Körfezi’nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu. Güney Kore hükümeti ise, petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığının ABD  yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.

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