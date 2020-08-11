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11.08.2020 - 06:50 |

7 milyon dolarlık yatta tatil

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte 7 milyon dolarlık yatında tatil yapıyor. Ronaldo’nun yatı İtalya açıklarında bulunuyor.

7 milyon dolarlık yatta tatil

İtalya’nın en büyük kulüplerinden Juventus’ta top koşturan, Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Lyon’a elenmeleri nedeniyle üzülmüştü.

Ronaldo, 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finali görememenin sıkıntısını taraftarlarıyla paylaşmıştı. Juventus da İtalya’da şampiyon olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde gelen yıkımın ardından teknik direktör Sarri ile yollarını ayırmıştı.

9.5 milyon euroya otomobil

Ronaldo yaşadığı hayal kırıklığını atlatmak için 7 milyon dolarlık yatıyla İtalya açıklarında tatile çıktı.

Yıldız futbolcuya tatilinde sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocukları eşlik ediyor. Georgina’dan bir, farklı taşıyıcı annelerden ise üç çocuğu  bulunan Ronaldo’nun 7 milyon dolarlık yatı, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.

35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde de 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci’yi satın aldı. Bu otomobilden sadece 10 tane üretildi.

Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez (26) çocuklarıyla çıktıkları yat tatilinde Akdeniz’in keyfini çıkarıyor. 4 yıldır birlikte olan ikili sık sık aşklarını dile getiriyor.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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