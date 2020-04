76 gün sonra kurtuluş

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan, dünya genelinde 80 binden fazla can kaybına neden olan Kovid-19’un merkez üssüydü. 11 milyon kişinin yaşadığı kente giriş çıkışlar 23 Ocak’ta durdurulmuş ve kent 11 hafta boyunca karantina altına alınmıştı. “Mühürlü kent” olarak nitelendirilen Vuhan’da 76 günün ardından dün kara, hava ve tren seferleri tekrar başladı, otobanlar açıldı. “Sağlıklı” kişiler dünden itibaren kent dışına çıkabildi. Kentten karantinanın kalktığı ilk gün yaklaşık 200 uçuşun yapılmasının beklendiği belirtildi. Vuhan’da sadece cep telefonlarındaki sağlık uygulamasında sağıklı anlamına gelen “yeşil kod”a sahip kişilere seyahat izni veriliyor.

55 bin yolcu

The Global Times’ta yer alan habere göre yetkililer, Vuhan’da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan Çinliler, yaklaşık 3 ay sonra seyahat edebilmenin sevincini yaşadı. Vuhan’dan dün 55 bin yolcunun trenle terk etmesi bekleniyor. Yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri istendi. Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

50 bin vaka

11 milyon nüfusa sahip Vuhan’da şu ana kadar 50 binin üzerinde vaka görülürken, salgında 2572 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 59’u yurt dışı, biri Şandong, 2’si Guangdong eyaletlerinden olmak üzere 3’ü yurt içi kaynaklı 62 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Ülkede biri Şangay kentinden, diğeri Hubey Eyaleti’nden olmak üzere 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, 112 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 2295 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi. Böylece Çin’de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 802’ye, virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 3333’e ulaştı, virüs bulaşan 77 bin 279 hasta da iyileşti. Çin, yurt dışı kaynaklı vaka tespitinin sürmesi nedeniyle Rusya sınırını ve Vladivostok yakınındaki nehir limanını kapattı. Çin vatandaşlarına, salgın nedeniyle Rusya sınırı üzerinden ülkelerine dönmemeleri önerildi.

Sadece maskeyle





Vuhan’da salgının ortaya çıkmasının ardından ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı. Ocak ayında çekilen bu fotoğrafta pilot, koruyucu kıyafet giymiş, maske ve gözlük takıp yüzünü tamamen kapatmış halde fotoğraflanmıştı. Benzer

bir kare 76 gün sonra yine Vuhan’da çekildi. Kentte başka bir pilot bu kez sadece maskeyle objektiflere poz verdi.

Hüzün dolu veda

Vuhan’a hizmet veren doktorlar, kendi şehirlerine dönmek üzere Tianhe Havaalanı’na gitti. Havaalanında duygusal anlar yaşandı çoğu kişi gözyaşlarını tutamadı.

Restorandan tekrar yayılabilir

Çin’in Guangzhou kentinde tespit edilen 7 Kovid-19 vakasının bir restoranla bağlantılı olması ülkede yeni bir salgın tehlikesini gündeme getirdi. Şehirde tespit edilen 4 vakanın pek çok kez aynı restorana gittiği ortaya çıkınca işletmenin sahibine de test yapıldı. Restoran sahibi ve 2 çocuğunda da virüs tespit edildi.

AVRUPA İÇİN KÂBUS SENARYOSU

151 bin kişi ölecek

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nün salgının etkisiyle ilgili yaptığı modellemede ABD’de 4 Ağustos’a kadar 81 bin 766 kişinin ölmesi, ölümler açısından zirve noktasının 16 Nisan’da görüleceği açıklanmıştı. Aynı modellemeye göre, Avrupa’da toplamda 151 bin 680 kişinin ölebileceği öngörüldü. Modellemeye göre, en çok ölüm İngiltere’de yaşanacak, Almanya’nın 19 Nisan’da zirve noktasını görecek. Modelleme, İngiltere’de ölü sayısının 60 bini geçeceği öngörüsü de yer aldı. Enstitünün tahminlerine göre İtalya’da 20 bin 300, İspanya’da 19 bin 209, Fransa’da ise 15 bin 58 kişinin yaşamını yitirecek.

Son verilere göre Avrupa genelinde Kovid-19’dan etkilenen kişilerin sayısı 750 bini aştı.

New York’ta ölü sayısı 2 katına çıktı

Kovid-19’a yakalananların sayısının 400 bini geçtiği ABD’de salgında ölenlerin sayısı 12 bin 911’e ulaştı. Salgının merkezi New York’ta ölü sayısı bir günde 2 kat arttı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 5489’a çıktığı New York’ta ölü sayısı 3544’e yükseldi. Her 5 polisten birinin Kovid-19 bulaştığı şehirde ünlü Central Park’a kurulan çadır hastanelerine hasta alınmaya başlandı.

ABD’de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan Kovid-19 ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini ancak talebinin reddedildiğini aktardı. New York’taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Kovid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söyledi. Virginia’da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak Kovid-19 yazıldığı belirtti. Gazete Kovid-19 belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığını da yazdı.

Morglarda kapasitenin dolması nedeniyle bazı parkların geçici mezar olabileceği açıklanan New York’ta Hart Adası’nın da mezarlık olarak kullanılacağı iddia edildi.

İspanya'da ölü sayısı yükselişe geçti

İspanya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 685’e çıktı. Ülkede, 2-6 Nisan’da hastaların günlük ölüm sayısındaki düşüş durdu, önceki gün ve dün açıklanan rakamlarda yeniden artışa geçti. Vaka sayısı ise önceki güne göre 6180 artışla toplamda 146 bin 690 oldu. İspanya’da günlük vaka sayılarının da son iki gündür yükselişte olması dikkat çekti. Kovid-19 hastası 48 bin 21 kişi iyileşerek taburcu oldu. Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19’la mücadele için 14 Mart’ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali (OHAL) 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı. Olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili meclisteki oylama bugün yapılacak.-AA

Marketlerde robot işçiler

ABD genelinde yerel market ve büyük zincirlerin bazılarında salgın sırasında işçiler üzerindeki baskıyı azaltmak için robot kullanılmaya başlandı. Robotlar, şu sıralar yoğun talebin olduğu marketlerde zeminleri temizlemek, raflara ürün yerleştirmek ve alışveriş yapanlara ürün vermek için kullanılıyor.

Tacı bıraktı önlüğü giydi





İngiltere’de geçen yıl güzellik kraliçesi seçilen Hint asıllı Bhasha Mukherjee, ülkede Kovid-19’la mücadele etmek için asıl mesleği doktorluğa geri döndü. Solunum alanında uzmanlaştığını ancak kriz nedeniyle istenilen her alanda görev yapacağını belirten Mukherjee, “Miss İngiltere olmak ve ihtiyaç anında İngiltere’ye yardım etmek için daha iyi bir zaman olamazdı” dedi.

İNGİLTERE

24 saatte 938 kayıp

İngiliz Sağlık Hizmetleri, bir günde 938 kişinin koronavirüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ölü sayısı 7097’ye yükseldi. Ölen 46 kişinin 35 ila 96 yaşları arasında olduğu ve kronik hastalıkları olmadığı açıklandı.

ALMANYA

‘Bu yaz tatili unutun’

Kovid-19 salgını kuzey yarım kürenin yaz tatili planlarını olumsuz etkiledi. Almanya da bu ülkelerden biri. Almanya Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların yaz tatili dönemini de etkileyeceğini söyledi. Reinhardt, “Almanların bu yaz yeniden tatil seyahatlerine çıkabileceğine inanmıyorum. Muhtemelen alıştığımız gibi otomobile, trene, uçağa atlayıp tatile gidemeyeceğiz” dedi. DW Türkçe’nin haberine göre, İtalya, İspanya gibi tatil ülkelerinde de korona virüsü kaynaklı sorunların tatil dönemine kadar tamamen çözülebileceğini beklemediğini kaydeden Reinhardt, “Ancak kısmen sonbahar tatilinde ya da gelecek yıldan itibaren tatile gidebileceğimizi umuyorum” sözleriyle de öngörüsünü dile getirdi. 112 binin üstünde Kovid-19 vakasının görüldüğü Almanya’da salgında ölenlerin sayısı 2 bini aştı.

195 milyon yeni işsiz

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Kovid-19 krizinin bu aydan itibaren haziran ayına kadar geçen sürede küresel düzeyde çalışma saatlerinin yüzde 6.7’sini ortadan kaldırmasını beklediklerini, bu durumun ise 195 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybetmesini tetikleyebileceği açıkladı.