11.06.2020 - 13:55 | | İHA
8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 20 yaralı
Ürdün'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Ürdün'ün güneyinde yer alan Daba bölgesindeki çöl yolunda 8 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonucu bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastaneye kaldırırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.