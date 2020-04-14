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14.04.2020 - 19:05 | | AA

8 aylık bebeğe corona virüs teşhisi kondu

İsrail'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

8 aylık bebeğe corona virüs teşhisi kondu

İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent Tel Aviv yakınlarındaki Wolfson Hastanesi'ne kaldırıldı.

Henüz 8 günlük bebeğe yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bebeğin annesinde virüs bulgusu yok

Annesinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı.

İsrail'de ilk defa bir bebekte Kovid-19 tespit edilmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.

 

Eskişehir’de pes dedirten görüntü!Eskişehir’de, corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar, kalabalığa dikkat çekti. 'Covid-19' testi pozitif olan 520 kişinin yaşadığı şehirde özellikle banka önlerinde kuyruklar görüldü. Trafiğe kapalı sokaklarda tek tek kimlik ve ateş kontrolü yapılarak, geçişlere izin veriliyor.
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