80 bin vakayı geçen ilk ülke oldu

Hindistan, bir günde 80 bin vakanın görüldüğü ilk ülke olarak kayda geçti. Toplamda 3,6 milyon vakaya ve 64 binden fazla ölü sayısına sahip olan Hindistan’da virüsün yayılma hızının endişe verici boyutta olduğu bildirildi. Uzmanlar, Hindistan’da günlük vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla 2 kat arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Vuhan’da okullar açıldı

Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentinde 6 ay sonra öğrenciler kampüse döndü. Yerel yönetim yaptığı açıklamada, şehirdeki 2,842 eğitim kurumunun, yaklaşık 1,4 milyon öğrenciye kapılarını açmaya hazır olduğunu duyurdu. Vuhan Üniversitesi dün yeniden açıldı. Kentteki tüm okulların ve anaokulların ise yarından itibaren yeniden açılacağı belirtildi. Ayrıca öğrencilere okula gidip gelirken maske takmaları ve mümkünse toplu taşıma araçlarından kaçınmaları tavsiye edildi. 3,869 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Vuhan, ülkedeki salgın kaynaklı toplam ölümün yüzde 80’ini oluşturuyor. Karantinanın kaldırıldığı Nisan ayından bu yana istikrarlı bir şekilde normale dönen Vuhan, 18 Mayıs’tan bu yana yerel kaynaklı yeni vaka bildirmedi.

Yeni salgınlar kapıda

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca şirketiyle birlikte geliştirdiği potansiyel koronavirüs aşısı çalışmalarına liderlik eden bilim insanı Profesör Sarah Gilbert, gelecekte pek çok hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşma ve salgınlara neden olma riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Gilbert, “Nüfus yoğunluğu, daha fazla seyahat ve ormansızlaşma bu salgınların ortaya çıkmasını ve yayılmasını daha olası hale getiriyor. Dünyada işlerin gidişatından dolayı gelecekte salgınlara neden olan zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen) enfeksiyonlara sahip olma olasılığımız daha yüksek” dedi. Salgın tehdidini insan faaliyetleri ve küreselleşmenin ortaya çıkardığını belirten Gilbert, vahşi yaşamla temasın artması nedeniyle önlenemez salgınların yaşanacağını ifade etti. Gilbert, “Gelecekte yeni bir grip salgını yaşanacak. Bununla tekrar karşılaşacağız sadece hangi alt tür olacağını bilmiyoruz” diye konuştu. Daha önce H1N1 (domuz gribi), H3N3 (Hong Kong gribi), H7N7 (influenza) salgınlarında aşı çalışmalarına katılan Sarah Gilbert söz konusu grip olduğunda her derde çare olacak bir aşının imkansız olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan, her yıl bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 60’ının hayvan kaynaklı olduğu biliniyor. Ebola, SARS, Batı Nil virüsü gibi salgınlar da hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar arasındaydı. Bilim insanları, Kovid-19’un da yarasalarda ortaya çıktığını ve insanlara başka bir hayvan yoluyla, muhtemelen Çin’in Vuhan kentindeki bir pazarda bulaştığını düşünüyor.

Rusya’da yaygın aşılama Ekim-Aralık’ta başlıyor

Rusya’da risk grubundaki kişilere toplu Kovid-19 aşılarının Ekim-Aralık döneminde yapılmaya başlanacağı açıklandı.

Dünyada ilk kez koronavirüs aşı adayı Sputnik V’ye resmen onay veren Rusya, sağlık otoritelerinin soru işaretlerine rağmen yaygın aşılamaya başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ilk toplu sevkiyatların Eylül ayında başlayacağını, sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere öncelik verileceğini açıkladı. Muraşko, Ekim ve Aralık aylarında toplu aşılamada maksimum kapasiteye ulaşılabileceğini kaydetti. Sputnik V’yle ilgili tescil sonrası araştırmaların bu hafta başlayacağını kaydeden Muraşko, “40 bin kişilik bir gönüllü grubu oluşturuluyor. Bunlar, büyük bir popülasyondaki tüm nüansları ve ayrıntıları izlememizi sağlayacak plasebo kontrollü araştırmalar. Aşının etkili, güvenli olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.