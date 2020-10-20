86 yıllık korkunç rekor! İnsanları avlıyorlar...

Ekim ayının başında bir sabah Batı Avustralya’da bir sörfçü köpek balığı saldırısına uğrayarak ortadan kayboldu.

Yetkililer sörfçünün bulunması için bölgeye drone’lar ve kurtarma ekipleri gönderdi. Günlerce süren aramalar sonucunda sörf tahtasına ulaşılsa da saldırı mağdurunun cesedi bulunamadı.

Üstelik kayıp sörfçü, bu yıl ülkedeki 7. köpek balığı saldırısı kurbanı oldu. CNN’in haberine göre böyle bir rakam, 86 yıldır görülmemişti.

Avustralya Taronga Koruma Derneği’nin verilerine göre 2019’da ülkede ölümle sonuçlanan saldırı yaşanmamıştı. Önceki yıllarda da sadece bir veya iki ölüm kaydedilmişti. Ülkenin 7 ölümlü köpekbalığı saldırısı kaydettiği son yıl 1934 olmuştu.

Uzmanlar bu saldırılarla ilgili bir dizi olası açıklama ortaya atıyor. Ancak bunlardan en dikkat çekeni iklim krizi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÖPEKBALIKLARINI KIYIYA İTİYOR

Uzmanlara göre okyanuslar ısındıkça türlerin davranışları değişiyor ve balıklar da daha önce hiç gitmedikleri yerlere göç etmeye başlıyor.

Deniz dünyası bu şekilde dönüştükçe köpek balıkları da avlarını takip ediyor ve insanların bulunduğu kıyılara yaklaşıyor.

Sydney'deki Macquarie Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Bölümü'nden Profesör Culum Brown, “Kıyı açıklarında yüzen teknelerde çok zaman geçiriyorum” dedi ve ekledi:

"Sahile böyle yakın bölgelerde bu kadar çok yem balığı gördüğüm bir yıl olmadı hiç."

Araştırmacılar bu hareketliliği tam olarak neyin tetiklediğini hala tartışıyor. Ancak Brown, köpek balıklarının yem balıklarını takip ettiği için kıyıya yaklaştığından emin.

CNN’in aktardığı uzman görüşlerine göre su sıcaklığının değişmesi, köpek balıklarının insanların bulunduğu alanlara yaklaşmasında etkili olabilir.

Köpek balığı ekolojisi araştırmacısı Robert Harcourt, su sıcaklıkları nedeniyle av dağılımının da değiştiğini söyledi ve ekledi:

"Muhtemelen insanlarla daha fazla temas kuracaklar. Bu esnada insanların okyanusu kullanım oranı da her geçen gün artıyor."

Kaynak: Independent Türkçe