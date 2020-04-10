Ä°ngiltere'nin Yorkshire bÃ¶lgesi Doncaster kentinde yaÅŸayan ve bu yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda 100 yaÅŸÄ±na basacak olan 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± gazisi Albert Chambers, 3 hafta Ã¶nce koronavirÃ¼se yakalandÄ±. BaÅŸka bir hastalÄ±k sebebiyle hastaneye gelen Chambers, koronavirÃ¼s belirtileri gÃ¶sterince, test edildi ve hemen tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. YÃ¼ksek risk tehlikesi taÅŸÄ±yan 99 yaÅŸÄ±ndaki savaÅŸ gazisi, ailesinin endiÅŸelerine karÅŸÄ± iyileÅŸerek taburcu oldu. Â

ALKIÅžLAR EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE TABURCU OLDU

Tickhill Road Hastanesinden saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu olan Chambers, Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum, benim iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± her ÅŸeye minnettarÄ±m. Daha iyi olamazdÄ±m dedi. BasÄ±na konuÅŸan yakÄ±nlarÄ± ise, ChambersÄ±n koronavirÃ¼s kaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiklerinde yaÅŸama ihtimalinin Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek endiÅŸelendiklerini ama savaÅŸ gazisinin dayanÄ±klÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.