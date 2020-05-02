AB aşı için bağış toplayacak

Avrupa Birliği (AB), Dünya Sağlık Örgütü’nün, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi ve tüm dünya ülkelerine ulaştırılabilmesi amacıyla başlattığı inisiyatife destek için, 4 Mayıs tarihinde internet üzerinden bir “bağışçılar konferansı” düzenliyor. Toplanması hedeflenen 7.5 milyar euro’luk tutarın, aşı geliştirilmesi başta olmak üzere virüsün önlenmesi ve tedavisi araştırmalarında kullanılacağı belirtiliyor

Daha önce de bu konuda “dünyanın tüm ülke ve hükümetlerine” yaptığı çağrıyı yineleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Umarım dünyanın dört bir tarafında bulunan devlet ve organizasyonlar çağrımıza kulak verir” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, 4 Mayıs günü uluslararası bir bağışçılar konferansı düzenleneceğini hatırlatarak, amaçlarının, koronavirüs aşısının geliştirilmesi için “7.5 milyar euro temel” finansman toplamak olduğunu ifade etti. AB Komisyonu Başkanı, bir aşı geliştirilmesinin şart olduğuna değinerek, bu aşının dünyanın her köşesinde ve ulaşılabilir fiyatlarla temin edilmesinin önemine de işaret etti.

Söz konusu aşının “evrensel” olacağını vurgulayan Von der Leyen, ABD’nin de bu çalışmalara katılmasını arzu ettiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’yle ters düşen ve yardımları keseceğini açıklayan ABD, bu inisiyatife de katılmayacağını bildirmişti.

“Koronavirüse Küresel Yanıt” adını taşıyan inisiyatif kapsamında, “aşı, tanı maddesi, terapilerin daha hızlı bir biçimde geliştirilmesi ve üretilmesi için, bir finansman ve koordinasyon platformu” oluşturulması hedefleniyor.

İnisiyatifin himayesinin AB kurumlarının yanı sıra Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Norveç ve Suudi Arabistan tarafından üstlenildiği belirtildi. İnisiyatife “şirket yöneticileri, hayırseverler, sanatçılar ve vatandaşlardan” da destek istendi. Araştırma finansmanına buna ek olarak, Dünya Bankası, Bill ve Melinda Gates Vakfı, uluslararası aşı kuruluşları Cepi ve Gavi’nin de dahil olduğu bir dizi kuruluş destek verecek.

Ortak bir açıklama yayınlayan bu örgütler, “uluslararası toplum ve siyasi liderlere bu çığır açıcı işbirliğini destekleme” çağrısında bulundu. Açıklamada, geliştirilecek aşıya her insanın erişimi olması gerektiği de vurgulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir süre önce bu tür bir inisiyatife Almanya’nın “büyük destek” vereceğini taahhüt etmişti. Merkel, “Bu virüsü ancak güçlerimizi birleştirerek, kuvvetli bir ittifak kurduğumuz takdirde yenebiliriz” demişti.