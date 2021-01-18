AB, "aşı sertifikası" için hassas tartışma istiyor

Yunanistan'ın önerisinden sonra AB içinde Kovid-19 aşısı olanlara "aşı sertifikası" verilmesi böylece seyahat gibi günlük yaşamdaki faaliyetlerde normale dönmede bu kişilerin kısıtlama olmadan hareket edebilmesi konusundaki tartışma hız kazandı.

Konu, Avrupa Birliği'nin AB işlerinden sorumlu bakanlarının bugün yaptığı toplantıda da gündeme geldi. Toplantıya başkanlık eden AB dönem başkanı Portekiz'in Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önerisiyle ilgili AB'ye gönderdiği mektubu ele aldıklarını, "aşı sertifikası" hakkında kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Zacarias, "Bunu operasyonel olarak nasıl işler hale getirebiliriz, karşılıklı olarak üye ülkeler tarafından tanınması gibi bu konuda birçok konuyu çözmemiz gerekiyor. Aşı olanlar hakkındaki verilerin toplanması, gizlilik ilkesi ve eşitlik gibi konular çok önemli. Bu tartışmaların henüz başındayız." dedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ise bugünkü toplantıda aşılamalarla ilgili elektronik verilerin toplanması ve paylaşılması meselesini görüştüklerini aktardı.

Verilerin gizliliği ilkesi ve veri toplama haklarının önemine değinen Sefkovic, "Aşı olmayan veya tıbbi bir sebep gibi gerekçelerle aşı olamayan kişilerin haklarının ve özgürlüklerinin sınırlanması gibi bir durumun ortaya çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Uzmanlarımız bunu tartışacak. Örneğin bugün birçok üye ülkeye girerken negatif Kovid-19 testi sonucu göstermek zorunlu. Seyahat konusunda bunun gibi birçok farklı seçenek ve araç mevcut. Bunlara elektronik aşı sertifikası da eklenebilir ama bu konu uygun şekilde ele tartışılmalı." diye konuştu.

AŞI SERTİFİKASINDA DOĞRU DENGE BULUNMASI

AB yetkilileri, aşı sertifikası tartışmasında doğru yasal zemin oluşturulmasının önemine dikkati çekiyor. Aşı olup sertifika alacak kişilere sağlanacak imkanlar karşısında aşı olmayan kişilerin haklarının engellenmemesi önem taşıyor.

Aşı sertifikası tartışmalarında "doğru dengeyi" bulmanın önemini vurgulayan AB yetkilileri, sertifikanın yanı sıra aşı olmayan kişilerin negatif PCR testiyle benzer imkanlara kavuşması gibi seçeneklerin düşünülmesini istiyor.

Aşı sertifikası önerisine sıcak bakanlar olduğu gibi "ayrımcılık" oluşturacağı gerekçesiyle karşı çıkan AB üyeleri de bulunuyor. Bir sertifika sistemi oluşturmanın siyasi bir karar olmasının yanı sıra yasal boyutlarının da bulunduğu hatırlatılıyor.

AB Komisyonunun ocak ayı sonuna kadar aşı sertifikası için bir protokol oluşturup AB üyeleriyle bunun üzerinde uzlaşı sağlaması bekleniyor. Taslak çalışmalara göre, bu protokolün AB genelindeki sağlık sistemleri içinde kullanılması ve tanınması, bunun aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon içinde dünya genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.