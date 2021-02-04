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04.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

AB, aşıda yüzünü Rusya’ya döndü

Lancet’in, Sputnik V’nin etkinliğini yüzde 91.6 olarak açıklamasının ardından aşı tedarikinde sıkıntılar yaşayan AB harekete geçti. Kremlin sözcüsü Peskov, aşının başka ülkelerde de üretileceğini açıkladı.

AB, aşıda yüzünü Rusya’ya döndü

Deneme aşamalarındaki veri eksikliği ve üretimin çok hızlı olması gibi nedenlerden dolayı Avrupa’nın temkinli yaklaştığı Rus yapımı Sputnik V aşısı, tedarik sorunu yaşayan Avrupa Birliği’nin (AB) radarına girdi.

Macaristan’ın Rus yapımı ‘Sputnik V’ koronavirüs aşısını alan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmasının ardından Almanya’dan da söz konusu aşıya yönelik ılımlı bir açıklama geldi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, “Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan her aşı memnuniyetle karşılanır” açıklamasında bulunarak Sputnik V hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü söyledi. Sputnik V’nin etkinliği konusunda Avrupa’nın aylardır süren şüpheci tavrı ve eleştirilerine rağmen Merkel’in bu açıklamada bulunmasının ardından aşı tedarikinde sıkıntılar yaşayan AB harekete geçti. Nitekim, önceki gün prestijli bilim dergisi Lancet’in Sputnik V’nin etkinliğini yüzde 91.6 olarak açıklamasının da AB’yi harekete geçirdiği ifade ediliyor. Öte yandan, Almanya’dan gelen açıklamanın ardından Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik V aşısının üretimini yurtdışında artırmaya yönelik girişimlerin olduğunu doğruladı. Peskov, bir brifingde “Giderek daha fazla ülkeden gelen talebi karşılamak amacıyla çok yakın gelecekte yabancı ülkelerde üretim kurma planları var” dedi.

Oxford aşısı bulaşı önlüyor

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırma, Kovid-19’a karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının bireyleri hastalıktan korumasının yanı sıra koronavirüsün bulaştırılmasını “büyük ölçüde” engellediği sonucuna vardığı belirtildi. İngiliz medyasında çıkan habere göre, Oxford Üniversitesi’nin 17 bin kişiden alınan örneklerle yaptığı araştırma, katılımcılardan her hafta numuneler alarak “ne kadar virüs taşıdıklarını” izledi. İki dozun da yapıldığı kişilerde kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yarı yarıya azaldı. Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuca göre, Oxford-AstraZeneca aşısı yalnızca ilk dozun yapılmasından sonraki üç ayda yüzde 76 düzeyinde koruma sağlıyor. 2. dozun ardından bu oran yüzde 82’ye yükseldiği ifade edildi.

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