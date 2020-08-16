AB Belarus’ta seçim sonucunu tanımıyor

Belarus’ta seçimi Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasıyla bşlayan eylemler devam ederken, Avrupa Birliği de protestoculardan yana tavır aldı. Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanları, önceki gün gerçekleştirdikleri acil toplantıda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı düzenlenen gösterileri şiddet kullanarak bastıran kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması konusunda anlaştı. Toplantı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Belarus seçim sonuçlarını tanımadığını ve şiddete ve seçimlerde hile yapanlara karşı yaptırım uygulama sürecinin başladığını belirtti.



Farklı açıklamalar



Borrell, yeni yaptırımların, göstericilere şiddet uygulayan ve seçimlere hile karıştıran kişilere yönelik olacağını ifade etti. Diğer taraftan, Avrupa Parlamentosu’nda Belarus’la ilişkilerden sorumlu iki milletvekilinin ülkeyi ziyaret etmelerine Belarus makamları tarafından izin verilmedi. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri yaptıkları açıklamada, Belarus yönetiminin tavrını, diyalogdan kaçmak olarak değerlendirdi.

Öte yandan, Belarusta çeşitli dini kuruluşlar, siyasi gelişmelerle ilgili farklı tarafları destekleyen açıklamalar yapıyor. Belarus nüfusunun büyük kısmının mensup olduğu Rus Ortodoks Kilisesi Belarus Metropolitliğinden yapılan açıklamada vatandaşlara, provokasyonlara kapılmama ve yasalara bağlı kalma çağrısı yapılırken, Belarus Katolik Kilisesi Başpiskoposu Tadeuş Kondruşeviç, Belarus güvenlik güçlerinin gerçekleri öğrenmek isteyen halka şiddet uygulamasını eleştirdi ve bunun ağır bir günah olduğunu ifade etti.