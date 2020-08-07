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07.08.2020 - 20:13 | | AA

AB corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat listesini güncelledi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi.

AB corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat listesini güncelledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi.

AB Konseyi, en son 30 Temmuz'da güncellediği listeden Fas'ı çıkararak tekrar yayımladı.

Daha önce seyahatin izin verildiği Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları, Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB Komisyonu da üye ülkelere, evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu.

Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken Komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Seyahat kısıtlamaları

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.

 

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