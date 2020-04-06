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06.04.2020 - 21:08 |

AB, corona virüsle mücadelede askeri koordinasyon sağlamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Birlik bünyesinde askeri yetkililerden oluşan bir ekip kurulabileceğini bildirdi.

AB, corona virüsle mücadelede askeri koordinasyon sağlamayı planlıyor

Borrell, AB üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanlar ile Kovid-19'la mücadele kapsamında askeri uzmanlığın AB düzeyinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirdiklerini belirten Borrell, "AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) kapsamında askeri yetkililerden oluşan bir ekip kurabiliriz." ifadesini kullandı.

Borrell, bu ekibin, NATO’nun bünyesinde kurulan Kovid-19 ile mücadele koordinasyon birimini tamamlayıcı nitelikte olmasının planlandığını vurguladı.

AB’nin Libya’ya silah ambargosunun uygulanması için Akdeniz’deki yeni askeri operasyonu Irini'ye de değinen Borrell, bu operasyonun geçen haftadan itibaren başlatıldığını kaydetti.

 

Türkiye'de son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdiSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini bildirdi.
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