AB çözüm üretmeli!..

Brüksel’de 13 Temmuz tarihinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Ankara ziyareti son derece önemliydi. Libya açıklarında Fransız “Le Courbet” fırkateyni ile Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “Oruç Reis” fırkateyni arasında yaşandığı iddia edilen gerilimin ardından NATO ile Birleşmiş Milletler’de (BM) aradığı desteği bulamayan Fransa, gerilim sürecini AB’de sürdürme niyetinde.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğiyle AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep eden Fransa, bu konuda AB dönem başkanlığını üstlenen Almanya ile de dirsek temasında. Türkiye, gerek Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türkler’in haklarını koruma konusunda gerekse de Libya veya Suriye bağlamında çözüm önerileri sundu veya diplomasiye şans tanıdı. Borrell’in Ankara ziyaretiyle birlikte AB, Türkiye’ye yaptırım uygulamak yerine Ankara ile yaşadığı sorunlara alternatif çözüm üretmesi gerektiğini idrak etmeli. Doğu Akdeniz’de bulunan doğal gazda Kıbrıslı Türkler’in payının garanti altına alınması için AB’nin bir somut bir çözüm önerisinde bulunması şart.

Ayrıca Libya konusunda Türkiye’nin, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği desteğin, AB üyesi bir ülkenin hışmına neden olmaması gerekiyor. Her fırsatta uluslararası hukuka bağlılığını hatırlatan AB’nin, Fransa’nın tutumundan dolayı Paris ile Ankara arasında yaşanan gerilime farklı bir yaklaşım göstermesi gerekiyor. Zira Türkiye, diyalog ve diplomasinin ön planda olacağı çözüm önerilerine her zaman olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmıştır.

AB ile Türkiye arasında liderler düzeyinde bir toplantı düzenlenmemesinden dolayı, cumhurbaşkanı düzeyinde yüz yüze görüşme fırsatı da bulunmuyor. Yeni nesil koronavirüs salgınından bu yana G20 gibi toplantılar da erteleniyor. Oysa Londra’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye arasında gerçekleşen mini liderler zirvesi, İdlib konusundaki görüş ayrılıkları ve iletişim eksikliğinden yakınan kimi AB ve NATO üyesi ülkelerin şikayetlerini giderecek bir milat oluşturmuştu. Yine benzer bir formatta, liderler düzeyinde yapılacak bir görüşme, Libya ve Doğu Akdeniz gibi sorunları çözmese de gerilimi azaltıp diplomatik çözüm sürecini başlatabilir.

Sıra dışı bir öneride bulunacak olursak, İngiltere’nin Kıbrıs adasında bulunan “tarafsız” bölgedeki askeri üssünde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın daveti üzerine, AB Dönem B0aşkanı sıfatıyla Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelmesi, bu yaz diplomasi gündemine damga vuracak bir adım olur. Üstelik de Libya ve Doğu Akdeniz’de gerilimin azalmasını sağlar.