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20.10.2020 - 17:40 | | AA

AB ile İngiltere arasındaki görüşmeler tıkandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin (AB) pozisyonunu değiştirmediği sürece ticaret anlaşması müzakerelerine devam edilemeyeceğini bildirdi.

AB ile İngiltere arasındaki görüşmeler tıkandı

 

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmede Brexit sonrası AB ile İngiltere arasında yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinde gelinen son durum konusunda Miçotakis'i bilgilendiren Johnson, AB'nin müzakerelerdeki tutumunu değiştirmek istemediğini ve bu tutumun müzakereleri bir şekilde sona erdirdiğini ifade etti. 

Johnson, AB'nin konumunu değiştirmesi durumunda İngiltere'nin bu yeni temelde görüşmeye istekli olacağını vurguladı. 

Bu arada Başbakanlık sözcüsü de İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost'un görüşmelere devam edebilmek için AB'nin yaklaşımını değiştirdiği konusunda güvenceye ihtiyacı olduğunu belirterek "tek bir tarafın tüm adımları atmasının beklenmemesi gerektiğini" vurguladı. 

"KAPIMIZ HALEN AÇIK" 

Öte yandan AB'nin Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Frost ile tekrar görüştüğünü belirterek, "Mesajım: Kalan kısa zamanı en iyi şekilde değerlendirelim. Kapımız halen açık." değerlendirmesinde bulundu. 

Geçen hafta Brüksel'de toplanan AB liderleri, İngiltere Başbakanı Johnson'ın istediği şekilde bir ticaret anlaşmasının mümkün olamayacağını duyurmuştu. 

Bunun üzerine Johnson'ın AB'nin ciddi bir şekilde müzakere etmeyi reddettiği ve bunu değiştirmediği sürece de bir ticaret anlaşması olmadan ayrılığa hazırlanmanın zamanının geldiğini söylemişti. 

BREXİT SONRASI İLİŞKİLER 

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. 31 Aralık'ta sona erecek olan geçiş dönemi boyunca İngiltere, AB kurallarına tabi olmayı sürdürüyor. 

İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Ancak müzakerelerin tıkanması, muhtemel bir anlaşma şansını giderek azaltıyor. 

Eğer bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

 

Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın ettiDenizli'de dün meydana gelen dolu yağışında araçları zarar görenler, oto tamircilere akın etti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar gören araçlar nedeniyle kaporta dükkanlarında yoğunluk oluştu. Kaporta ustası İbrahim Seyrek, dolu nedeniyle hasar gören bir aracın tamirinin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü, maliyetinin ise 7-12 bin lira arasında değiştiğini söyledi.
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