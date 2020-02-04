AB ile İran arasında 'nükleer' temas!

İran'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey yetkililerle görüşen Borrell, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ziyaretin sonuçlarıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından başvurulan İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın, anlaşmayı korumayı amaçladığını ifade eden Borrell, "Çözüm mekanizmasının aktif hale getirilmesi bu ülkelerin konuyu BMGK'ya taşımak ve anlaşmayı ortadan kaldırmak istediği anlamına gelmiyor." dedi.

Avrupa'nın nükleer anlaşmayı ayakta tutmak için İran'ın nükleer programıyla ilgili olumlu adımlar beklediğini buna karşılık İran'ın da Avrupa'dan ekonomik adımlar görmek istediğini aktaran Borrell, "Güvenlik Konseyine gitmemizi zorunlu kılacak katı bir süre sınırı koymamaya karar verdik. Her iki tarafın da anlaşmanın gerekliliklerine uymasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Borrell, müzakerelere şans vermek için İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın işletilmesini erteleme konusunda Londra, Paris ve Berlin ile hemfikir olduklarını ancak sürecin olumlu seyretmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) İran'la ilgili raporlarının da önemli olacağını sözlerine ekledi.

Nükleer anlaşma

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

İngiltere, Almanya ve Fransa, 14 Ocak'ta İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın nükleer meselesinin BMGK'ya taşınması halinde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) ayrılabileceklerini belirtmişti.