AB ile Türkiye arasında mutabakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’e gerçekleştirmiş olduğu sürpriz ve yıldırım ziyaret sayesinde Avrupa Birliği (AB), 18 Mart mülteci anlaşmasını prensipte canlı tutmayı başardı. Halen hassas dengeler üzerine kurulu olan 18 Mart Kontrolsüz Göçü Önleme Anlaşması’nın geçerliliğini yitirmemesinde, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in kişisel çabaları etkili oldu. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Brüksel’e davet etme fikri de Michel’den gelmişti. Michel, bu öneriyi Erdoğan’a ilettiği dönemde AB’ye üye hiçbir ülkenin ne bilgisi ne de onayı vardı. Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamak için her tür detaya olağanüstü önem verdi.

Örneğin Erdoğan’ın Brüksel’i ziyareti esnasında yanlış bir durum yaşanmaması için, Ermenistan Başbakanı Nikol Panşiyan ile önceden planlanmış görüşmesini basına kapalı gerçekleştirdi ve kısa bir görüntü dışında vermenin dışında ortak basın toplantısı düzenlememeye özen gösterdi. Bununla birlikte Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bekletilmemesi amacıyla protokolde de özel önlemler aldı.

Programını değiştirdi

Yayınlanan resmi programda incelik göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantının yapılacağı AB Konsey Başkanlığı binasına geliş saati ve kendisiyle tokalaşma saatini ayrı ayrı vererek, Erdoğan’ın bekletildiği izleniminin yaratılmamasını sağladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi geçtiğimiz cumartesi günü kesinlik kazanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de (VDL), Pazartesi günü için planladığı programını alt üst etti. Zira Von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı sıfatıyla göreve gelişinin 100. gününü kutlamak için 9 Mart’ta Brüksel’de bir çok etkinlik planlamıştı. Ancak AB Konseyi Başkanı Michel’le birlikte programını gözden geçiren Von der Leyen, söz konusu etkinliklerin bir çoğunu da erteleyerek, sadece sabah saatlerinde basına yönelik olan değerlendirme toplantısını muhafaza etti.

Mutabakatın geleceği

Öte yandan 18 Mart mutabakatının canlı tutulması amacıyla karşılıklı irade sergilenmesi konusunda da karşılıklı kararlılık gösterilmesi konusunda bir görüş birliği oluşmuş durumda. Bu çerçevede Michel, siyasi süreci yöneterek AB’ye üye ülkeleri, vize muafiyeti ve Suriye’nin kuzeyinin yeniden imarı konusunda Avrupa Birliği’nin de mali yardımda bulunmasının önemli olduğuna ikna etmeye çalışacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, mutabakatın mali boyutunu çözüme kavuşturmaya çalışacak. Zorlu geçmesi beklenen bu süreçte VDL, Almanya, Fransa, İtalya’nın yanı sıra Benelüx ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyacak.

Zira geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu’nun haftalık olağan toplantısında Genişleme Komitesi Başkanı Oliver Varhelyi, Türkiye’ye acil mali yardım paketi önerdmişti. Avrupa Komisyonu’nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Avusturyalı Johannes Hahn, buna karşı çıkmış, 7 komisyon üyesi de onu desteklemişti. Komisyon Başkanı ise kararsız kalmış ve kesin kararı erteledi.

Bununların yanında AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Michel ile VDL tarafından, 18 Mart mutabakatındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak çalışmakla görevlendirildi. Kısacası AB, Türkiye’den gelen mesajı anlamış görünürken, Ankara da, Avrupa Birliği’nin, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra Suriyeli mültecilere yönelik atması gereken adımlar, Brüksel’in beklentileri konusunda ilk ağızdan bilgi sahibi oldu.

AB Konseyi Başkanı, 26-27 Mart’da Brüksel’de düzenlenecek AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne kadar Türkiye’nin beklentilerinin AB üyesi ülkelerce ne şekilde karşılanabileceğini tespit etmeye çalışacak. AB, Brüksel’de varılan prensip anlaşması çerçevesinde, Türkiye ile yeni bir diyalog dönemi başlatmayı hedefliyor.

Davet aralarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’e geleceğini basın yoluyla öğrenen Ursula Von der Leyen (VDL) ile daveti yapan Charles Michel’in araları bir kez daha açıldı. Von der Leyen’e haber vermeden Erdoğan’ı Brüksel’e davet eden Michel, VDL’nin tepkisine neden oldu. AB Konseyi’ne yakın kaynaklar ise Erdoğan’a yapılan davet esnasında AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB’nin Türkiye temsilcisinin de hazır bulunduğunu belirtiyor ve suçu VDL’in temsilcilerine atıyorlar.

Michel ile VDL arasında yaşanan başarı yarışında önder Michel oldu, VDL ise son dakika toplantıya katılabildi ve iş şimdilik tatlıya bağlandı. Ancak iki lider arasındaki çekişme de bu vesile ile su yüzüne çıktı.