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17.08.2020 - 13:13 | | AA

AB liderleri, Belarus'u görüşmek için olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği üye ülkelerinin liderleri olağanüstü zirvede Belarus'taki gelişmeleri görüşeceği bildirildi.

AB liderleri, Belarus'u görüşmek için olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderlerinin 19 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus'taki gelişmeleri görüşeceği bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Belarus halkının özgürce liderlerini seçme ve geleceğini tayin etme hakkı olduğunu belirtti.

Protestoculara karşı şiddettin kabul edilemez olduğunun altını çizen Michel, "Çarşamba günü Belarus'taki durumu görüşmek için AB Liderler Zirvesi düzenleyeceğim." açıklamasında bulundu.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts ise olağanüstü toplantının video konferans yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

AB dışişleri bakanları, geçen hafta düzenledikleri toplantıda Belarus'taki seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde şiddet kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "şiddet kullanımı, baskı ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden" sorumlu tutulan kişilere yaptırım uygulanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

BELARUS'TAKİ PROTESTOLAR

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
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