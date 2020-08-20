AB liderlerinden Belaruslu yöneticilere yaptırım kararı

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda “göstericilere karşı şiddet uygulanması ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden sorumlu tutulan kişilere” yaptırım kararı alındı. Toplantıda, muhalefetin düzenlediği protesto eylemlerine destek kararı çıkarken, seçim sonuçlarının da tanınmadığı bildirildi. Seçimlerden sonraki şiddetin sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini ifade eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “AB, seçimlerde hile yapan ve göstericilere uygulanan şiddetin sorumlularından hatırı sayılır miktarda kişiye yaptırım uygulayacak” dedi. Toplantı sonrası açıklama yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise, Belarus’taki seçimin “ne adil ne de serbest” olduğunu söyledi ve seçim sırasında büyük kural ihlalleri yapıldığı konusunda şüphe olmadığını ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, AB’nin Belarus halkını desteklemek için 53 milyon euro ayıracaklarını söyledi. Von der Leyen ayrıca sivil toplum ve bağımsız medyaya da bir milyon euroluk mali destekte bulunulacağını ifade etti.

Öte yandan seçimde Aleksandr Lukaşenko’nun karşısında aday olan yarışan Svetlana Tikhanovskaya, olağanüstü toplantı öncesinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi’ne seslendi ve Avrupalı liderlere “hileli” seçim sonucunu tanımamaları çağrısında bulundu. İngilizce olarak Avrupalı liderlere hitap eden muhalefet lideri seçimlerin ne adil ne de şeffaf olduğunu, seçim sonuçlarının da tahrif edildiğini vurguladı. Uluslararası gözetim altında derhal yeni bir adil ve demokratik cumhurbaşkanlığı seçimi düzenleyeceğini belirten eski muhalif aday “Avrupa’nın onurlu liderleri, Belarus’un yeniden uyanışına destek verin” diye konuştu.

Rus istihbaratı Belarus’ta

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamalarda, Belarus’a, Rusya’nın askeri anlamda yardım etmesine gereksinim olmadığını belirtti. Peskov, “Şu an için böyle bir gereksinim yok, Belarus liderliğinin kendisi de böyle bir gereksinimlerinin olmadığını söyledi” dedi.

Öte yandan Rus yayın organlarında yer alan haberlere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov’un uçağı dün Belarus’un başkenti Minsk’e indi.

‘Eylemcilere para gönderiyorlar’

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, değişim isteyenlerin bunu yasalar çerçevesinde yapması gerektiğini vurguladı ve “Değişiklikler anayasada yazılı olmalıdır. Anayasa değişikliği için çalışmalar devam ediyor” dedi. Batılı devletlerin açık şekilde protestoculara nakit para yardımı göndererek destek olduğunu ileri süren Lukaşenko, bu devletlerin ülkedeki protestolarla ilgili toplantı yapmalarına da tepki gösterdi.