AB, Pfizer ve BioNTech'in aÅŸÄ±sÄ±ndan 300 milyon doz alacak

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ursula von der Leyen, aÅŸÄ±nÄ±n virÃ¼se karÅŸÄ± yÃ¼zde 90â€™dan fazla etkili olduÄŸunun aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada konuyla ilgili paylaÅŸÄ±mda bulundu.Â

AÅŸÄ±nÄ±n klinik denemelerinden gelen sonuÃ§larÄ± "harika haber" olarak nitelendiren von der Leyen, "AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aÅŸÄ± almak iÃ§in bu ÅŸirketlerle yakÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalayacak." ifadesini kullandÄ±.Â

Von der Leyen, aÅŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirme aÅŸamasÄ± bitene kadar herkesi virÃ¼se karÅŸÄ± birbirini korumaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.Â

AB, daha Ã¶nce ilaÃ§ firmalarÄ± Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aÅŸÄ± satÄ±n almak Ã¼zere sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸ, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarÄ±yla yapÄ±lan aÅŸÄ± satÄ±n alma gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Amerikan ilaÃ§ ÅŸirketi Pfizer ile TÃ¼rk bilim insanÄ± Prof. Dr. UÄŸur Åžahin'in kurucu ortaÄŸÄ± olduÄŸu Alman biyoteknoloji firmasÄ± BioNTech'in Kovid-19'a karÅŸÄ± geliÅŸtirmekte olduÄŸu potansiyel aÅŸÄ±nÄ±n virÃ¼se karÅŸÄ± yÃ¼zde 90â€™dan fazla etkili olduÄŸu bildirilmiÅŸti. AÅŸÄ± adayÄ±nÄ±n 6 Ã¼lkede 43 bin 538 kiÅŸi Ã¼zerinde test edildiÄŸi, denemelerde ÅŸimdiye kadar ciddi bir gÃ¼venlik endiÅŸesi ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Â