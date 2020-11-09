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09.11.2020 - 18:34 | | AA

AB, Pfizer ve BioNTech'in aÅŸÄ±sÄ±ndan 300 milyon doz alacak

Avrupa BirliÄŸi (AB), Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± geliÅŸtirmekte olduÄŸu aÅŸÄ±dan 300 milyon doz satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

AB, Pfizer ve BioNTech'in aÅŸÄ±sÄ±ndan 300 milyon doz alacak

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ursula von der Leyen, aÅŸÄ±nÄ±n virÃ¼se karÅŸÄ± yÃ¼zde 90â€™dan fazla etkili olduÄŸunun aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada konuyla ilgili paylaÅŸÄ±mda bulundu.Â 

AÅŸÄ±nÄ±n klinik denemelerinden gelen sonuÃ§larÄ± "harika haber" olarak nitelendiren von der Leyen, "AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aÅŸÄ± almak iÃ§in bu ÅŸirketlerle yakÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalayacak." ifadesini kullandÄ±.Â 

Von der Leyen, aÅŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirme aÅŸamasÄ± bitene kadar herkesi virÃ¼se karÅŸÄ± birbirini korumaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.Â 

AB, daha Ã¶nce ilaÃ§ firmalarÄ± Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aÅŸÄ± satÄ±n almak Ã¼zere sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸ, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarÄ±yla yapÄ±lan aÅŸÄ± satÄ±n alma gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Amerikan ilaÃ§ ÅŸirketi Pfizer ile TÃ¼rk bilim insanÄ± Prof. Dr. UÄŸur Åžahin'in kurucu ortaÄŸÄ± olduÄŸu Alman biyoteknoloji firmasÄ± BioNTech'in Kovid-19'a karÅŸÄ± geliÅŸtirmekte olduÄŸu potansiyel aÅŸÄ±nÄ±n virÃ¼se karÅŸÄ± yÃ¼zde 90â€™dan fazla etkili olduÄŸu bildirilmiÅŸti. AÅŸÄ± adayÄ±nÄ±n 6 Ã¼lkede 43 bin 538 kiÅŸi Ã¼zerinde test edildiÄŸi, denemelerde ÅŸimdiye kadar ciddi bir gÃ¼venlik endiÅŸesi ortaya Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

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Kontrollü yÄ±kÄ±m sÄ±rasÄ±nda binanÄ±n büyük bölümü yÄ±kÄ±ldÄ±Ä°zmir depreminde aÄŸÄ±r hasar gören BarÄ±ÅŸ Sitesi'ndeki dördüncü blokun kontrollü yÄ±kÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda, binanÄ±n büyük bir bölümü bir anda yÄ±kÄ±ldÄ±. O anlar kameralara yansÄ±dÄ±.
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