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25.03.2020 - 20:50 | | AA

AB resmen duyurdu! O ülkeler ile üyelik müzakereleri başlıyor

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması yönünde resmi kararını açıkladı.

AB resmen duyurdu! O ülkeler ile üyelik müzakereleri başlıyor

AB Konseyi tarafından yayımlanan bildirgede, Kuzey Makedonya'nın AB reformlarını uygulama konusunda kararlılık gösterdiği belirtilerek, "Kaydedilen ilerleme göz önünde bulundurularak, AB üyeleri, Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede ayrıca Arnavutluk'un da AB reform programını uygulamada kararlı olmasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, Konseyin oy birliğiyle Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması kararına vardığı ifade edildi.

AB ülkelerinin bakanları, dünkü Genel İşler Konseyi'nde söz konusu iki ülke ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda mutabakat sağlamıştı.

 

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