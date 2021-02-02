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02.02.2021 - 23:06 | | AA

AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısını yineledi

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Rusya'da 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için bir kez daha çağrıda bulundu.

AB, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısını yineledi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya paylaşımında, Navalnıy'ın acilen serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Verilen cezayı kabul etmediklerini, adaletin siyasete alet edilmemesi gerektiğini ifade eden Michel, protestocuların barışçıl gösteri düzenlemeye ve siyasi görüşlerini dile getirmeye hakları bulunduğunu vurguladı. 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Aleksey Navalnıy'e ceza verilmesini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum." mesajını paylaştı. Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını isteyen von der Leyen, Navalnıy'ın şartsız olarak acilen serbest bırakılması için çağrı yaptı. 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Navalnıy hakkındaki mahkeme kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu, Rusya'nın hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygı göstermesi gerektiğini belirtti. 

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Ağustos 2020'de kimyasal bir maddeyle zehirlendiği gerekçesiyle tedavi için Almanya'ya götürülmüş, 17 Ocak'ta Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınmıştı. 

Moskova Şehir Mahkemesinde görülen davada, Navalnıy'e yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmesine karar verilmişti.

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