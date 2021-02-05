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05.02.2021 - 22:09 | | AA

AB, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Avrupalı 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edip sınır dışı etme kararını Moskova'da öğrendiğini, kararı kınadığını bildirdi.

AB, Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararını kınadı

 

Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bugün yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın kararından haberdar olduğunu belirtti. 

Kararı güçlü şekilde kınadığını kaydeden Borrell, bu kişilerin yabancı diplomat statüsüne uymayan faaliyetlerde bulunduklarına yönelik suçlamaları reddettiğini aktardı. 

Borrell, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi ve AB'nin üye ülkeler ile dayanışmasını vurguladığını ifade etti. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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