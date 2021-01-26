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26.01.2021 - 07:00 |

AB, Rusya’ya yaptırımı görüştü

Rusya’da muhalif isim Aleksey Navalni’nin tutuklanması ve ardından gerçekleşen eylemlerde 3 bin kişinin göze alınmasına yönelik tepkiler büyüyerek devam ediyor.

AB, Rusya’ya yaptırımı görüştü

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya ve ABD ile ilişkiler başta olmak üzere çeşitli konuları ele almak üzere dün Brüksel’de toplandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığındaki toplantının gündeminde Rus muhalif Aleksey Navalni’nin gözaltına alınmasından sonra AB-Rusya ilişkileri ile ABD Başkanı Joe  Biden’ın göreve başlamasının ardından transatlantik ilişkileri ön sıraları alıyor. Görüşmelerde Rusya’ya yeni yaptırımlar ele alınırken, Reuters’ın ulaştığı kaynaklar bu konuda Rusya’nın tutumunun bekleneceğini iletti.

Öte yandan 23 Ocak’taki gösteriler hakkında ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle ABD Büyükelçisi John Sullivan’a protesto notası verildiğini bildirildi.

Putin: Görüntüler sahte

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif isim Aleksey Navalni’nin Rus liderin Gelencik’te sarayı bulunduğuna dair iddialarını ‘montaj ve derleme’ olarak niteledi. Putin iddiaları reddederek, “İddia edilen mülklerin hiçbiri ne bana ne de yakın akrabalarıma aittir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Tüm bu iddialarla vatandaşlarımızın beyinlerini yıkamaya karar verdiler” dedi. Putin kendisinin bölgede yüzerken çekilmiş fotoğrafların da ‘sahte’ olduğunu belirtti ve “Fotoğrafta, hiçbir zaman bulunmadığım bir havuzda görülüyorum” dedi.

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