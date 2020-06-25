AB, sınır kararını yarın açıklıyor

AB’ye üye ülkelerin büyükelçilerini bir araya getiren Croper toplantısında oluşturulan taslak listeye göre, günlük 100 bin kişide 50’den fazla vakaya sahip üçüncü ülkelere sınırlar kapatılmıştı. Ayrıca AB’den de o ülkelere turistik amaçlı gezilere yeşil ışık yakılmıyordu. Dönem başkanlığına yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB; ABD, Brezilya ve Rusya’ya sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek. Brüksel, Türkiye’ye yönelik kararını ise yarın Ankara’dan gidecek verilere göre şekillendirecek.