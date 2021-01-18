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18.01.2021 - 21:48 | | AA

AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü

 

Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuğunu belirtti. 

AB'nin Kıbrıs müzakerelerini desteklediğini kaydeden Borrell, Tatar ve Anastasiadis ile müzakerelerin BM himayesinde BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması konusunu ele aldıklarını aktardı. 

Borrell, "AB katkı sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.
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