AB Temsilcisi Borrell, Kıbrıslı liderlerle görüştü

Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuğunu belirtti.

AB'nin Kıbrıs müzakerelerini desteklediğini kaydeden Borrell, Tatar ve Anastasiadis ile müzakerelerin BM himayesinde BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Borrell, "AB katkı sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.