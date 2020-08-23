MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB ve Arap ülkeleri ateşkesten memnun
ABONE OL
23.08.2020 - 07:00 |

AB ve Arap ülkeleri ateşkesten memnun

Avrupa Birliği (AB), Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından duyurulan ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

AB ve Arap ülkeleri ateşkesten memnun

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 üye ülke adında yaptığı açıklamada, kararın yapıcı bir adım olduğunu ve Libyalı liderlerin mevcut durumun üstesinden gelme konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı. Borrell, “Libya’da sağlanan anlaşmayı, Berlin süreci çerçevesinde müzakerelerin başlatılması, tüm askeri faaliyetlere son verilmesi ve yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri prensipleri uyarınca destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Arap ülkeleri de Libya’da sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını açıkladılar. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Trablus ve Tobruk yönetimleri tarafından duyurulan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

 

NATO uçağına Türk tanker uçağından yakıt ikmaliMilli Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellerde indirim oranı hazırlığı

Özellerde indirim oranı hazırlığı

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Egemenlik sembolü olarak iki katı yıkıldı

Egemenlik sembolü olarak iki katı yıkıldı

Sıradaki Haber