AB ve Arap ülkeleri ateşkesten memnun

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 üye ülke adında yaptığı açıklamada, kararın yapıcı bir adım olduğunu ve Libyalı liderlerin mevcut durumun üstesinden gelme konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı. Borrell, “Libya’da sağlanan anlaşmayı, Berlin süreci çerçevesinde müzakerelerin başlatılması, tüm askeri faaliyetlere son verilmesi ve yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri prensipleri uyarınca destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Arap ülkeleri de Libya’da sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını açıkladılar. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Trablus ve Tobruk yönetimleri tarafından duyurulan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.