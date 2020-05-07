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07.05.2020 - 03:39 |

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den corona virüsün 'küreselleşmenin krizini şiddetlendireceği' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küreselleşmenin zaten yaşamakta olduğu krizi şiddetlendireceğini bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den corona virüsün 'küreselleşmenin krizini şiddetlendireceği' uyarısı

Borrell, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyine (ECFR) video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 krizinden önce küreselleşmenin sorgulandığını belirten Borrell, salgın öncesinde, demokratik sistemler ile karşıtlarının, hangisinin daha iyi ya da geçerli olduğunun ispatlanması için çatıştığı değerlendirmesi yaptı.

Borrell, AB'nin de Kovid-19 yayılmadan önceki dönemde iç işleyişiyle ilgili sorunlar yaşadığını anımsatarak, "Kovid-19 bunu (küreselleşmenin krizini) hızlandıracak, pekiştirecek ve şiddetlendirecek." diye konuştu.

Uluslararası toplumun görevinin artık salgını önlemek olduğunu kaydeden Borrell, ABD ile Çin arasında virüsün kaynağına ilişkin tartışmalara dair, "Zaman, birilerini suçlama değil, herkesi ilgilendiren bir soruna karşı güçlerimizi birleştirme zamanı. Eğer sorunu her yerde çözmezsek, hiçbir yerde çözmüş sayılmayız." ifadelerini kullandı.

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