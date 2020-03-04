‘AB yükümlülüklerini tam yerine getirmedi’

Miçotakis, göçmen krizi konusunda Avrupa’nın yükümlülüklerini tamamen yerine getirmediğini belirterek, “Dürüst olalım kimileri gözlerini kapatarak, dış sınırlardaki ülkeleri bu sorunla kendi başlarına başa çıkmaya bıraktı” dedi. Miçotakis, ülkesinin bütünlüğünü ve egemenliğini korumak zorunda olduğunu vurgulayarak, “Avrupa da Yunanistan’a yardım etmek zorundadır” ifadesini kullandı. Von der Leyen ise, “AB, göçmen kriziyle ilgili Yunanistan’a gerekli tüm destekleri sağlayacaktır. Avrupa’nın birliğini sınamak isteyenler hayal kırıklığıyla karşılaşacak” dedi. Von der Leyen, AB’nin Yunanistan’a 700 milyon euro yardım göndereceğini açıkladı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu açıklamalara Twitter’dan tepki gösterdi. ‘AB’nin, tüm insani hassasiyetlerden boşanmış bir birliğe dönüştüğünü’ belirten Çelik, “Avrupa’nın sınırlarını koruduğu için Yunanistan ile dayanışma içindeyiz” diyen kim varsa, Yunan askerinin göçmenlere ateş açıp öldürmesinden sorumlu olduğunu söyledi.



Öte yandan AB Konseyi Başkanı Michel, bugün Ankara’ya yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.