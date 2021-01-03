ABD 2021’e kötü başladı

1 Ocak’ta toplam vaka sayısı 20 milyonu aşan ABD’nin 2020’yi yaklaşık 3,7 milyon aşı ile tamamladığı ve bu oranın yıl sonu hedefinin sadece yüzde 18’i anlamına geldiği bildirildi. Aralık ayı 77 bin ölümle pandemi boyunca ABD’nin en ölümcül ayı olarak kayda geçti. Vaka sayıları düşüşe geçen Kaliforniya eyaleti ise tekrar ülkede pandeminin merkezi konumuna geldi. Her 3 dakikada 1 kişinin virüs nedeniyle öldüğü Kaliforniya’daki hastanelerdeki yetkililer ‘felaketin eşiğinde’ olduklarını söyledi. Daha bulaşıcı mutasyonlu virüsün görüldüğü ABD’deki 3 eyaletten biri olan Kaliforniya’da son 2 ayda hastaneye yatışların 8 kattan fazla arttığı bildirildi. Günlük vaka sayısı yaklaşık 30 bin olan eyalette, hasta yataklarının sadece biri öldüğünde boşaldığı, morgların dolduğu, soğutmalı kamyonlarda cesetlerin bekletildiği ifade edildi. Eyalette salgında bir dönüm noktasının yaşandığını ve bir ‘felaketin ortasında’ olduklarını belirten yetkililer, hastaların hastane koridorlarına ve hediyelik eşya dükkanlarına, hatta bazı kafeteryalara taşındığını aktardı.