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03.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

ABD 2021’e kötü başladı

Koronavirüs aşısının yapılmaya başlanmasıyla salgının kontrol altına alınacağına yönelik umudun arttığı ABD’de virüsün yayılımı hız kesmeden devam ediyor.

ABD 2021’e kötü başladı

1 Ocak’ta toplam vaka sayısı 20 milyonu aşan ABD’nin 2020’yi yaklaşık 3,7 milyon aşı ile tamamladığı ve bu oranın yıl sonu hedefinin sadece yüzde 18’i anlamına geldiği bildirildi. Aralık ayı 77 bin ölümle pandemi boyunca ABD’nin en ölümcül ayı olarak kayda geçti. Vaka sayıları düşüşe geçen Kaliforniya eyaleti ise tekrar ülkede pandeminin merkezi konumuna geldi. Her 3 dakikada 1 kişinin virüs nedeniyle öldüğü Kaliforniya’daki hastanelerdeki yetkililer ‘felaketin eşiğinde’ olduklarını söyledi. Daha bulaşıcı mutasyonlu virüsün görüldüğü ABD’deki 3 eyaletten biri olan Kaliforniya’da son 2 ayda hastaneye yatışların 8 kattan fazla arttığı bildirildi. Günlük vaka sayısı yaklaşık 30 bin olan eyalette, hasta yataklarının sadece biri öldüğünde boşaldığı, morgların dolduğu, soğutmalı kamyonlarda cesetlerin bekletildiği ifade edildi. Eyalette salgında bir dönüm noktasının yaşandığını ve bir ‘felaketin ortasında’ olduklarını belirten yetkililer, hastaların hastane koridorlarına ve hediyelik eşya dükkanlarına, hatta bazı kafeteryalara taşındığını aktardı.

 

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
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