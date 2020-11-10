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10.11.2020 - 03:51 | | AA

ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin "yolsuzluk" iddialarını soruşturacak

ABD Adalet Bakanı Bill Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair "sağlam dayanağı olan iddiaları" soruşturma yetkisi verdi.

ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin "yolsuzluk" iddialarını soruşturacak

Amerikan basınındaki haberlere göre, Barr, Adalet Bakanlığındaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayımladı. 

Barr, bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir." ifadesini kullandı. 

ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan Donald Trump özellikle Pennsylvania, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.

 

 

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