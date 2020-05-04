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04.05.2020 - 12:45 | | DHA

ABD alarma geçti: Domuz eti üreten fabrikada 370’ten fazla işçide corona virüs çıktı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de domuz eti üretilen bir fabrikada 370’ten fazla işçinin corona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD alarma geçti: Domuz eti üreten fabrikada 370’ten fazla işçide corona virüs çıktı

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaletinde faaliyet gösteren ve domuz eti üretilen Triumph Foods fabrikasında çalışan 373 işçide corona virüs tespit edildiği açıklandı.

Yetkililer virüsü taşıyan kişilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini açıkladı. Eyalet genelinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.

ABD alarma geçti: Domuz eti üreten fabrikada 370’ten fazla işçide corona virüs çıktı

 

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