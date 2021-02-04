ABD Almanya'dan çekilme planını askıya aldı

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde açıklanan Almanya'dan asker çekme planı askıya alındı.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin planla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatı verdiğini bildirdi. Değerlendirme süreci sonunda kararın Beyaz Saray ile istişare içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verileceğini belirten Wolters, "kararın ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Eski başkan Trump, savunma harcamalarını düşük bulduğu Almanya ile yaşadığı gerilim nedeniyle geçen yıl haziran ayında Amerikan askerlerinin bir bölümünün Almanya'dan çekilerek ülkelerine döneceğini ya da diğer NATO ülkelerine aktarılacağını açıklamıştı.

TRUMP İLE ALMANYA ARASINDAKİ GERİLİM

Trump, savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde ikisi oranına yükseltmeyen NATO ülkelerini sert bir şekilde eleştirmiş ve ABD'nin müttefiklerin güvenliği için kendi cebinden para harcamayacağı tehdidinde bulunmuştu. Savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 2'sine denk gelmesi hedefi, üye ülkeler tarafından 2014 yılındaki NATO zirvesinde kararlaştırılmıştı.

Trump'ın planı çerçevesinde Almanya'da konuşlu 36 bin ABD askerinin üçte birinin çekilmesi öngörülmüştü. Plandan öncelikli olarak Baden-Württemberg, Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki askerler etkilenecekti.

Trump'ın planı, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin katılımıyla Kongre'den geçirilen savunma bütçe yasasıyla bloke edilmişti. Yasaya, Savunma Bakanının Kongre'ye, asker çekme girişiminin ulusal çıkarlara uygun olduğunu gösteren bir rapor sunması şartı konmuştu. Yasaya göre Almanya'daki asker sayısının 34 bin 500'ün altına çekilebilmesi en erken, raporun açıklanmasından 120 gün sonra mümkün olabilecek.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe