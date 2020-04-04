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04.04.2020 - 11:17 | | İHA

ABD, Almanya’nın parasını ödediği maskelere el koydu!

Corona virüs kriziyle başa çıkmak için Amerikalı bir firmaya parasını ödeyerek 400 bin maske siparişi veren Almanya’nın maskelerine ABD'nin el koyduğu iddia edildi.

ABD, Almanya’nın parasını ödediği maskelere el koydu!

Çin yapımı FFP2 ve FFP3 sınıfı yüz maskeleri, ilk olarak Alman hükümeti tarafından polis teşkilatı için Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında parası peşin olarak ödenerek bir Amerikan firmasından sipariş edildi. 200 bin koruyucu maskenin ise Almanya’ya girmeden ABD'ye yönlendirildiği iddia edildi. Almanya'da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, maskelerin yarısının hedeflerine ulaşmadığını doğrulayarak “Bunu modern bir korsanlık eylemi olarak görüyoruz. Atlantik ötesi ortaklarla böyle başa çıkamayız” diyerek üstü kapalı ABD’yi eleştirdi.

Alman hükümeti toplam 400 bin maske siparişini, Çin'de fabrikası bulunan Amerikalı bir üreticiye vermişti. Teslimatın 200 bin adeti Bangkok Havaalanı'ndan Almanya'ya gönderilecekti. Ancak maskelere ABD’nin el koyduğu belirtildi. Polis şefi Barbara Slowik, ABD hükümetinin ihracat yasağı yüzünden 200 bin maskenin Almanya’ya gelmediğini açıkladı.

Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı. Daha önce Kanada ve Fransa da, ABD’yi benzer şekilde suçlamıştı.

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