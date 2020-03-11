ABD askerleri çekilmeye başladı

ABD, Taliban’la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan’dan askerlerini çekmeye başladı. Afganistan’daki ABD güçlerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, ABD-Afganistan İslam Cumhuriyeti Ortak Deklarasyonu ve ABD-Taliban anlaşması gereğince Afganistan’daki ABD güçlerinin (USFOR-A) 135 gün içinde koşullu 8 bin 600’e düşürülmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı. Leggett, ABD güçlerinin Afganistan’da El Kaide ve DAEŞ’e karşı terörizmle mücadele operasyonları yürütmenin yanı sıra Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine destek verme gibi hedeflerini yerine getirmek konusunda tüm askeri yetkilerini kullanmayı sürdüreceğini kaydetti.



Halen Afganistan’da yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD, bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600’e indirecek. ABD ve NATO’daki müttefikleri ülkedeki diğer askerlerini ise Taliban barış anlaşmasının koşullarını yerine getirirse 14 ay içinde çekecek. ABD, Afganistan’a 2001’deki 11 Eylül saldırısının ardından girmişti. Bugüne kadar Afganistan’daki çatışmalarda 2 bin 400’den fazla ABD askeri öldü. Afganistan’da bulunan Türk askerinin ise görev süresi en son 6 Ocak 2019’da uzatılmıştı. Anlaşmayla birlikte Türk askeri de ülkeden ayrılacak.



Takas beklentisi



Öte yandan dün anlaşma kapsamında ele alınan esir takasının gerçekleştirilmesi için Taliban otobüsler gönderdi. Taliban, Afgan hükümetiyle müzakerelere başlamak için Afgan hapishanelerinde bulunan yaklaşık 5 bin Taliban üyesinin serbest bırakılmasını istiyor. Taliban’ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkum listesi verdiklerini belirtti. Verilen listeye göre Taliban mahkûmlarının serbest bırakılmasını istediklerini ifade eden Şahin, listenin dışında bir serbest bırakma olmasını kabul etmediklerini kaydetti.



5 bin Taliban üyesi



Taliban, 5 bin kişinin karşılığında esir tuttuğu bin Afgan askerini serbest bırakacak. Hükümet yetkilileriyse, esir takasının gerçekleşmesinin birkaç gün içinde olmayacağını ve haftaları bulacağını söyledi. ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise, “Taliban ile esir takasının Afganlar arası müzakere yolunu açacağını” belirtti ve halk destekli bir ulusal müzakere heyetinin kurulmasının önemine işaret etti.

Pompeo: Paralel hükümete karşıyız



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkedeki barış sürecini değerlendirdi. ABD olarak Afganistan’ın istikrara ve bağımsızlığına kavuşması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Pompeo, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Eşref Gani’nin ülkede barışı ön plana alan bir hükümet üzerinde anlaşılması için yapılan müzakerelerin süreceğini belirtmesinden mutluluk duydularını vurguladı. Afganistan’da olası bir “paralel hükümet kurma girişimine” şiddetle karşı çıktıklarını belirten Pompeo, “ABD-Taliban Anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi bizlere tarihi bir fırsat sunuyor” dedi.