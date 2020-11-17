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17.11.2020 - 20:55 | | AA

ABD, Azerbaycan-Ermenistan ateÅŸkesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ateÅŸkes ilan edilmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

ABD, Azerbaycan-Ermenistan ateÅŸkesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

YaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Pompeo, "ABD, Azerbaycan ile Ermenistan arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durmasÄ±ndan memnuniyet duyuyor. ABD Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ÅŸiddetin durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu ve sivillerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da can kaybÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± askeri gerilimi kÄ±nadÄ±." ifadelerine yer verdi.Â 

Ã‡atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen Pompeo, "Son zamanlardaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmak DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesi iÃ§in barÄ±ÅŸÃ§Ä±l, mÃ¼zakereli bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ilk adÄ±mÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Ä°ki tarafa da Minsk Grubu ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Pompeo, diplomatik angajmanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§atÄ±ÅŸmalardan etkilenen siviller iÃ§in baÅŸta KÄ±zÄ±l HaÃ§ olmak Ã¼zere uluslararasÄ± organizasyonlara 5 milyon dolar yardÄ±m yapacaklarÄ±nÄ± ifade etti.Â 

Azerbaycan ve Ermenistan, 10 KasÄ±m'da ateÅŸkes yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

AnlaÅŸmaya gÃ¶re Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu LaÃ§Ä±n, Kelbecer ve AÄŸdam illerini ay sonuna kadar boÅŸaltacak.Â 

BÃ¶lgeye Rus barÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§leri konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda Rus ve TÃ¼rk askerlerden oluÅŸan denetim merkezi de oluÅŸturulacak.

Â 

Bakan Elvan'dan flaÅŸ açÄ±klama: Gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±zHazine ve Maliye BakanÄ± Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarÄ±na çok önem veriyoruz. Yol haritamÄ±zÄ±n genel çerçevesini bunlar oluÅŸturuyor. Bizim de makul gördüÄŸümüz, haklÄ± gördüÄŸümüz hangi konu varsa, reform niteliÄŸinde olan her konuda gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.
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